Os 44 golos apontados na última jornada da Premier League, constituem um novo recorde de golos marcados numa só ronda na competição.



Desde a criação do novo formato de vinte equipas, o recorde de golos numa só jornada datava de fevereiro de 2011, quando os clubes ingleses apontaram 43 golos na 26.ª ronda do campeonato.

As goleadas do Everton sobre o West Bromwich (5-2) e do Leeds diante do Fulham (4-3) em muito contribuíram para esta estatística. No terreno do Aston Villa, a equipa da casa venceu o Sheffield United, por 1-0, naquele que foi o encontro com menos golos da jornada.



Das vinte equipas do campeonato inglês, apenas Chelsea, Newcastle e Sheffield United ficaram em branco.



Num fim de semana onde não houve qualquer empate, Son Heung-min (Tottenham) e Dominic Calvert-Lewin (Everton) com quatro e três golos, respetivamente, foram os que mais contribuíram para este feito.