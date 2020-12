O Southampton continua a ser uma das grandes sensações positivas da Premier League em 2020/2021. Esta segunda-feira, a equipa comandada por Ralph Hasenhuttl venceu com reviravolta na deslocação ao estádio Amex, em Brighton, por 2-1, em jogo da 11.ª jornada do principal campeonato inglês.

O alemão Pascal Gross deu vantagem à equipa da casa ao apontar o 1-0 aos 26 minutos, de grande penalidade, a mesma forma como Danny Ings, aos 81 minutos, confirmou o triunfo dos visitantes, depois de Vestergaard ter assinado o 1-1 no marcador, em cima do intervalo, ao minuto 45.

Os ‘saints’, que vinham de um empate com o Wolverhampton e de uma derrota caseira ante o Manchester United, voltam aos triunfos – o sexto em 11 jogos – e estão no quinto lugar, com 20 pontos, ainda que à condição, pois os rivais de Manchester, United e City, têm respetivamente 19 e 18 pontos e ambos menos um jogo. O Brighton é 16.º, com dez pontos.