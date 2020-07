Eric Dier foi suspenso pela Federação Inglesa de Futebol (FA) por quatro jogos, depois de ter confrontado um adepto após a derrota do Tottenham com o Norwich.

Além dos quatro jogos de castigo, o defesa inglês terá ainda de pagar uma multa de cerca de 45 mil euros.

Recorde-se que Dier invadiu a bancada do estádio do Tottenham para confrontar um adepto a 4 de março. Segundo o técnico dos spurs, José Mourinho, a situação esteve relacionada com o irmão do antigo jogador do Sporting.