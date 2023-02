O Manchester City confirmou a presença nos quartos de final da Taça de Inglaterra com uma vitória por 3-0 em Ashton Gate, casa do Bristol City.



Com Rúben Dias e Bernardo Silva de início, os «citizens» entraram na partida dispostos a não dar quaisquer hipóteses ao conjunto do Championship. Já depois de Kalvin Phillips ter enviado uma bola à trave, Phil Foden fez com facilidade o 1-0 depois de uma bela assistência de Mahrez.



Apesar do golo sofrido aos sete minutos, o Bristol City não teve medo do campeão de Inglaterra e chegou a conseguir algumas aproximações à área contrária, mas quase sempre sem criar oportunidades de golo. A melhor ocasião da formação da casa foi protagonizada por Bell, aos 70 minutos, depois de uma falha de Rúben Dias.



Guardiola aproveitou o jogo para descansar Rodri, Haaland, Gundogan, Walker e Grealish, mas foi obrigado a lançar Ederson no arranque da segunda parte devido a lesão de Ortega. Depois quase meia hora cinzenta, o Manchester City acelerou e conseguiu chegar ao golo da tranquilidade novamente por Phil Foden (74m).



O 3-0 final foi assinado por Kevin de Bruyne com um pontapé pleno de colocação de fora da área. Imperou, no fundo, a normalidade.