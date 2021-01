O Everton qualificou-se para os oitavos de final da Taça de Inglaterra ao bater o Sheffield Wednesday em Goodison Park.



Os toffees desbloquearam a partida à passagem dos 29 minutos. André Gomes trabalhou bem no corredor esquerdo, cruzou rasteiro e Calvert-Lewin desviou de carrinho para o fundo da baliza contrária.



Na segunda parte, o Everton marcou mais dois golos na sequência de dois pontapés de canto. James Rodríguez fez dois cruzamentos sublimes para os golos de Richarlison e Yerry Mina.



Na próxima ronda o Everton vai defrontar o vencedor do duelo entre Wycombe e Tottenham.



Os golos do jogo: