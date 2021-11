Duas vezes Jorginho.



Chelsea e Manchester United empataram a uma bola, em Stamford Bridge, num resultado lisonjeiro para os diabos vermelhos.

Cristiano Ronaldo começou o encontro no banco de suplentes, juntamente com Dalot. Por sua vez, Bruno Fernandes foi titular e sentiu a maior capacidade dos londrinos na primeira parte. Os blues não deixaram o adversário sair em transições e criaram três boas ocasiões para marcar - a melhor pertenceu a Rudiger que acertou na trave.



Por outro lado, o United conseguiu uma aproximação perigosa à baliza de Mendy, mas Fred não conseguiu dar continuidade ao túnel que fez a Rudiger. O nulo ao intervalo penalizava o Chelsea, a melhor equipa na primeira metade.



O primeiro golo da partida acabaria por pertencer ao Manchester United. Quem diria! Jorginho teve uma abordagem péssima a um «balão» da defesa contrária, falhou a receção e deixou Sancho isolado. O internacional inglês só parou depois de atirar a bola para o fundo da baliza de Mendy - estreia a marcar pelos red devils na Premier League.



O internacional italiano acabaria por redimir-se aos 68 minutos. Wan-Bissaka precipitou-se e atingiu Thiago Silva na área. O árbitro apitou penálti e Jorginho fez o 1-1. Nesta altura, Ronaldo tinha sido lançado por Carrick para o lugar de Sancho.



O Chelsea foi sempre a equipa que teve mais perto de vencer. Não fosse a desastrada pontaria de Werner e a perdida incrível de Rudiger - chutou para fora do estádio - no último suspiro, e Carrick poderia ter perdido o primeiro jogo ao comando do United.



O Chelsea é líder com 30 pontos, mas têm apenas um ponto de vantagem para City. Por seu turno, o United é oitavo com 18 pontos, a cinco dos lugares europeus.