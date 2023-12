O Leicester City bateu este sábado o Rotherham United por 3-0, em jogo da 23ª jornada da segunda liga inglesa, o Championship.

O zambiano Patson Daka desbloqueou o jogo, marcado dois golos quase seguidos, aos 60 e 65 minutos, o segundo de grande penalidade.

Ricardo Pereira jogou como lateral esquerdo, saindo aos 78 minutos. Antes, aos 72, fez a assistência para o 3-0, apontado pelo italiano Casadei.

O ganês Fatawu, emprestado pelo Sporting ao Leicester, foi titular, mas esteve mais discreto do que noutros jogos, saindo aos 55 minutos.

O Leicester passou a ter seis pontos de vantagem sobre o Ipswich Town, que foi goleado na deslocação a Leeds. 4-0, com três golos ainda na primeira parte.

O Leeds United é terceiro, com 45 pontos, em igualdade com o Southampton, que venceu (1-0) no terreno do Queens Park Rangers.