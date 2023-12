Era uma partida em atraso da quarta jornada da la Liga e acabou por ser um Jogo quente no Estádio Metropolitano, numa tarde fria de sábado em Madrid.

O público da casa começou por brindar Sergio Ramos com uma tremenda assobiadela quando foi anunciada a constituição das equipas.

O Sevilha, ainda na parte baixa da tabela, procurava novo bom resultado, depois da vitória sobre o Granada na estreia de Quique Sánchez Flores.

O novo treinador da equipa andaluz alinhou três defesa centrais e montou uma teia a meio-campo para travar o Atlético. Deu resultado na primeira parte, que não teve golos.

Na segunda, contudo, tudo se alterou, com as mexidas operadas por Diego Simeone, que lançou Correa e Marcos Llorente. Este último inaugurou o marcador logo no reatamento, após um grande passe de Koke e um mau corte de Sergio Ramos – que acabou por fazer uma assistência involuntária para o golo.

O Atlético viu o turco Soyunku ser expulso quatro minutos depois de ter entrado para o lugar de Koke!

Simeone sacrificou Griezmann para recompor a defesa, com a entrada do moçambicano Reinildo e o Atlético preocupou-se em segurar a vantagem até ao final.

Os ‘colchoneros’ igualaram o Barcelona com 38 pontos, menos sete do que Real Madrid e Girona, que seguem na frente.

O Sevilha é 16º, com 16.