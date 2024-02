O Manchester United confirmou o bom momento que vive na Premier League e chegou à terceira vitória consecutiva. Desta feita, a «vítima» dos red devils foi o Aston Villa (2-1), em Birmingham, numa partida da 24.ª jornada da prova.



Com Dalot e Bruno Fernandes de início, o conjunto de Ten Hag colocou-se em vantagem por Rasmus Hojlund. O dinamarquês aproveitou um primeiro cabeceamento de Maguire para marcar pelo quinto jogo seguido (na soma de todas as competições).

Os «villans» reagiram e assustaram várias vezes Onana. O camaronês respondeu à altura perante duas tentativas, uma de McGinn outra de Watkins, e segurou a vantagem do United.



O Aston Villa continuou à procura do empate na etapa complementar e chegou, por fim, ao empate por intermédio de Douglas Luiz. Na sequência de um canto, a formação de Manchester não conseguiu afastar a bola e o brasileiro aproveitou a recarga a um remate de Lenglet para igualar a contenda.

Ten Hag sentia a equipa a perder o controlo do encontro e lançou Scott McTominay para o lugar de Rashford. Foi, contudo, o oponente quem mais perto esteve do golo, valeu Onana a impedir o bis de Douglas Luiz.



O treinador neerlandês acabou por ser feliz na substituição, uma vez que o médio escocês fez o 2-1 final: cabeceamento certeiro após um cruzamento primoroso de Diogo Dalot. Esta vitória deixa o Manchester United com 41 pontos, no sexto lugar (que não dá acesso às provas da UEFA) encurtou para cinco a diferença para o Aston Villa, quinto colocado.