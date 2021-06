Antes do apito inicial do jogo de preparação para o Euro 2020 entre a Inglaterra e a Roménia, os jogadores das duas seleções decidiram ajoelhar-se num gesto de apoio ao movimento «Black Lives Matter».



No entanto, esta manifestação antirracista não foi do agrado de todos os adeptos presentes no estádio Riverside, casa do Middlesbrough. Parte dos adeptos vaiaram a atitude dos jogadores enquanto outros aplaudiram.



«Quem vaia os jogadores de Inglaterra por se ajoelharem, é parte da razão para que eles continuem a ajoelhar-se», escreveu o ex-futebolista Gary Lineker, nas redes sociais.