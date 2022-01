O Middlesbrough voltou aos triunfos na receção ao Coventry (1-0), em jogo da 29.ª jornada do Championship.



Andraž Šporar, avançado que está cedido pelo Sporting ao Boro, anotou o único golo do encontro aos 58 minutos. Na sequência de um cruzamento rasteiro, o internacional esloveno aproveitou e anotou o sétimo golo na prova.



Esta vitória deixa o Middlesbrough em igualdade com o WBA no quinto lugar, posição que dá acesso ao play-off de subida à Premier League. Por seu turno, o Coventry é nono colocado com 40 pontos.



O golo de Sporar: