O Watford confirmou, esta terça-feira, que tem três pessoas dos seus quadros infetadas com Covid-19.



Numa nota divulgada no site oficial, os «hornets» referem que um jogador e dois funcionários tiveram resultados positivos no teste de despiste ao novo coronavírus realizado no domingo, e que não vai divulgar as suas identidades por «uma questão de confidencialidade médica e de respeito».



O clube inglês acrescenta ainda que o trio vai ficar em isolamento durante sete dias antes de voltar a ser testado.



Além do Watford, o Burnley já tinha assumido ter o treinador adjunto infetado. Lembre-se que esta terça-feira a Premier League anunciou haver seis casos positivos entre staff e jogadores dos clubes.

ℹ️ Watford Football Club confirms that three people have tested positive for the Covid-19 virus following testing at the training ground over the past 48 hours. — Watford Football Club (@WatfordFC) May 19, 2020