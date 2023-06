O selecionador da Islândia, Age Hareide, teceu duras críticas à arbitragem e à postura da seleção portuguesa, após o triunfo da equipa das Quinas na quarta jornada do Grupo J da qualificação para o Euro 2024.

«Estou desapontado. Os jogadores estiveram muito bem, mas foi difícil atuar com 10 jogadores. Estávamos muito cansados e não tivemos sorte. No lance do golo, o Danilo empurrou o jogador que deixou Inácio em jogo. Temos de ter experiência. É um sentimento complicado. Esse lance começa com um fora de jogo após canto. Também não tivemos sorte com o VAR. A expulsão do nosso jogador também é muito dura», afirmou o técnico na conferência de imprensa em Reiquiavique.

«Os jogadores portugueses estão sempre a refilar com o árbitro. É sempre assim. Metem sempre muita pressão sobre os árbitros», acrescentou.