Após o susto da última segunda-feira, o AC Milan esclareceu a lesão sofrida por Ibrahimovic. O cenário é bem mais animador do que o esperado, visto que os exames feitos esta terça-feira confirmaram que o sueco não tem qualquer problema no tendão de Aquiles.



Segundo os rossoneri, o avançado de 38 anos sofreu uma lesão no músculo sóleo do gémeo direito enquanto o tendão de Aquiles está perfeitamente intacto. Será reavaliado dentro de dez dias.



O internacional sueco, que esteve a treinar com o Hammarby durante o período de confinamento causa pela pandemia de Covid-19, tem contrato até ao final da época com opção de o prolongar até 2022.



Desde janeiro em Milão, Ibra leva quatro golos em dez encontros disputados.