Bolonha e Benevento empataram a uma bola, na partida inaugural da 22.ª jornada da Serie A.



A equipa orientada por Sinisa Mihajlović teve um início de sonho e colocou-se em vantagem aos 55 segundos (!). Após um bom trabalho de Musa Barrow, a bola sobrou para Sansone que aproveitou o facto de Montipo estar fora da baliza para marcar.



A resposta dos forasteiros não tardou e aos 16 minutos Caprari acertou no ferro. Foi só aos 60 minutos de jogo que o Benevento igualou por Viola.



Assim, Bolonha e Benevento seguem igualados no 13.º lugar ambos com 23 pontos.