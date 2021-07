O AC Milan revelou que foi diagnosticado um cancro na garganta ao seu CEO, Ivan Gazidis.



Numa nota divulgada no site oficial, os rossoneri informam que os médicos esperam que Gazidis recupera totalmente da doença.



«Claro que nunca é bom ter um cancro. Mas o cancro que eu tenho é possível de tratar e o diagnóstico foi positivo. Tenho médicos de classe mundial à minha volta e o apoio da minha família e de todas as pessoas no clube. Estou convencido de que irei recuperar totalmente. O meu diagnóstico mostra o quão importante é realizar consultas de rotina, visto que não tinha quaisquer sintomas. Encorajo toda a gente a dar prioridade à sua saúde e encontrar espaço para fazer consultas de rotina de vez em quando. Temos uma equipa forte, dentro e fora do campo, e tenho fé nas suas habilidades para levarem o clube em frente. Força, Milan», lê-se num texto assinado pelo dirigente de ascendência grega nascido na África do Sul.



Antes de chegar a Milão, Gazidis trabalhou no Arsenal entre 2009 e 2018.