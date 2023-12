O Torino bateu o Empoli por 1-0, este sábado, e aproximou-se dos lugares europeus na liga italiana. Um resultado magro para aquilo que foi a superioridade da formação da casa.

A vitória foi obtida graças a um golo do avançado colombiano Duván Zapata, aos 25 minutos. Foi o quarto golo do sul-americano ao serviço do Torino, ele que já tinha marcado um nesta edição da Série A pela Atalanta, antes de ser emprestado á equipa ‘granata’.

A equipa de Turim chegou ao quarto lugar, com 23 pontos, estando muito perto dos lugares que dão acesso a provas da UEFA.

Jó o Empoli, que sofreu a décima derrota na prova, está em zona de despromoção: é 16º com apenas 12 pontos.