A Roma perdeu em casa da Juventus e não conseguiu repetir o sucesso da partida anterior, frente ao campeão Nápoles.

Depois do jogo, José Mourinho disse que ficou satisfeito com o desempenho, mas não com o resultado.

«Criámos muitos golos, teríamos merecido ganhar, só nos faltou o toque decisivo», afirmou.

O técnico português destacou as oportunidades de golo criadas pela Roma.

«Falhámos o golo, também porque contra a Juventus é difícil atacar quando eles têm uma defesa baixa e sólida. Eles montaram uma muralha, este resultado é uma pena. Tínhamos preparado algo diferente, mas estou satisfeito com a personalidade demonstrada pelos meus jogadores», disse.

Para Mourinho, há uma explicação para os diferentes resultados que a Roma alcança em casa e nas suas deslocações.

«No estádio Olímpico somos mais fortes, é verdade. Os nossos adeptos fazem a diferença. Fora, por outro lado, falta-nos um pouco de personalidade, queremos impor-nos e não conseguimos. Hoje jogámos contra uma equipa que luta para ganhar o título e fizemo-lo de cabeça erguida. O nosso jogo foi corajoso», concluiu.