O livro de Giorgio Chiellini, defesa italiano da Juventus, continua a dar o que falar. Depois de ter visado Balotelli e Felipe Melo, agora foi divulgado um excerto que fala sobre Arturo Vidal, que é merecedor de muitos elogios pelo antigo colega, mas cujo «problema com o álcool» é denunciado.

«Toda a gente sabe que, por vezes, Vidal saía e bebia mais do que o necessário. Podemos dizer que o álcool é o ponto fraco dele. Mas as fraquezas fazem parte da natureza humana», escreve o internacional italiano.

Além de revelar que o atual jogador do Barcelona faltou a treinos «um par de vezes» e que noutras chegou «ainda visivelmente alegre», Chiellini recordou um episódio particular que aconteceu numa digressão pelos EUA.

«Estávamos em Miami e tivemos folga depois do último treino antes de mudarmos de cidade. E na manhã seguinte, ninguém sabia do Arturo. Ele tinha adormecido e tivemos de o arrancar da cama à força», recorda.

«Nesse dia, ao fim de dez minutos de treino ele ainda parecia bêbedo e nem via a bola passar. O Conte [treinador] irritou-se e castigou-o, e obrigou-o a ficar a correr como um louco no fim do treino», continua, concluindo com mais elogios ao médio chileno.

«Mas o que fazer, quando falamos de uma pessoa que além de tudo o resto, traz alegria ao grupo, é um líder, um lutador e um grande campeão?», questiona.