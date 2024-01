No primeiro jogo da Roma depois da saída de José Mourinho do clube, os adeptos mostraram que não esqueceram o treinador português e, mais do que isso, que continuam a tê-lo no coração.

Numa mensagem escrita em cinco tarjas, a famosa Curva Sul não deixou margem para dúvidas.

«Há memórias que não têm contrato, as viagens e os sorrisos que nos deste, todas as vezes que tomaste partido… Pelo teu romanismo serás sempre respeitado. Obrigado Mister. Curva Sul».