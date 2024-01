José Mourinho pode estar a caminho da Arábia Saudita. O treinador português deixou a Roma no início desta semana, mas pode não ficar muito tempo desempregado.

Segundo o jornal saudita Asharq Al-Awsat, o técnico, de 60 anos, tem acordo para assinar pelo Al-Shabab, que atualmente é décimo primeiro classificado da Liga da Arábia Saudita. De acordo com a mesma fonte, o negócio ficou fechado numa reunião via zoom com Domenico Tite, diretor-desportivo da equipa.

Pedro Porro, antigo jogador do Sporting, está na lista do Manchester City, clube onde estava antes de rumar a Alvalade. Segundo o Football Insider, além do lateral espanhol, também Douglas Luiz, do Aston Villa, interessa aos citizens.

Destaque ainda para Moise Kean, que está a caminho do Atlético de Madrid por empréstimo, avança a Sky Sport, e para o Manchester United que já procura concorrente para Onana. Segundo o GOAL, os red devils estão atentos a Ivan Provedel, guarda-redes da Lazio.