A saída de José Mourinho da Roma é a notícia que marca o dia do mercado de transferências.



Após despedir o português, os dirigentes romanos já elegeram o sucessor: Daniele de Rossi, antigo internacional italiano e capitão dos giallorossi. De acordo com a imprensa transalpina, o ex-jogador já está a negociar contrato com o clube que será válido até fim da temporada.



Mbappé é outro dos jogadores que continua a agitar o mercado. O Real Madrid exige garantias por escrito ao gaulês, noticia o L'Équipe. O jornal francês refere que o avançado tem de comunicar através de um documento oficial que quer negociar com os espanhóis. O capitão do PSG deverá tomar uma decisão acerca do seu futuro em meados de fevereiro. Até lá, os merengues aguardam num jogo de paciência.



Valentín Barco, promessa do Boca Juniors vai jogar no Brighton. «O acordo está fechado, já assinei contrato. O meu sonho sempre foi jogar na Europa», confirmou o jogador de 19 anos. O negócio ficou fechado por cerca de dez milhões de euros, escreve a imprensa inglesa.