Serenidade. É isso que Ruben Amorim tem visto no plantel do Sporting, numa altura delicada como é a do mercado e na qual os jogadores são muitas vezes associados a outros destinos.

«Acho que o grupo está tranquilo. Não sinto nada. Já senti noutras fases, mas agora não», observou o treinador dos leões na conferência de antevisão ao jogo com o Vizela.

«Por mim, [o mercado] fechava já hoje e quando penso no mercado, também penso na Taça Asiática e na CAN. Só queremos chegar a 11 de fevereiro [n.d.r.: dia em que termina a CAN e dia seguinte ao fim da Taça Asiática] e ter os jogadores todos cá», acrescentou, lembrando depois que o próximo mês será ainda mais desafiante.

«Mais do que entradas, queremos garantir que os jogadores não saem e que os temos a todos para podermos dividir. Temos ali um início de fevereiro ainda pior do que janeiro», apontou.