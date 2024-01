Viktor Gyökeres ficou em branco nos últimos dois jogos para a Liga.

Ruben Amorim, treinador do Sporting, lembrou que não é a primeira vez que o avançado sueco, melhor marcador dos leões, está esse tempo sem marcar e deu como exemplo outro caso no plantel.

«Eu diria que é um caso também como o do Pote. Vocês [jornalistas] falaram tantas vezes que estava numa época aquém e eu acho que já chegou aos dez golos. Se fizer mais dez, atinge os números [habituais] e o futebol é mesmo assim. O mesmo que disse em relação ao Pote, vale também para o Viktor. Faz muito mais do que golos. Dá também assistências, obviamente, mas em todos os passos que ele dá, tem sempre de ter dois jogadores com ele. Não estou nada preocupado», introduziu.

«É o jogador, de longe, que fica mais zangado quando não marca e a minha preocupação é que ele não fique ansioso por isso. Mas ele já esteve, antes de marcar ao Moreirense [5.ª jornada], três jogos sem marcar. E as coisas continuaram a desenvolver-se. É um jogador muito alegre, que também já tem maturidade. Os adeptos não precisam de estar ansiosos e duvido que estejam assim tão ansiosos, porque, ganhando os jogos, eles ficam contentes e não ficam nada preocupados», considerou.