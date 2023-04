O Nápoles voltou à normalidade ou seja, regressou aos triunfos. Depois da goleada caseira sofrida contra o Milan, o líder da Serie A venceu por 2-1 no Via del Mare, casa do Lecce, numa partida da 29.ª jornada.



Com Mário Rui de início, os napolitanos chegaram ao intervalo a ganhar por 1-0. Numa jogada de insistência, dois defesas foram protagonistas: Kim Min-Jae assistiu Di Lorenzo para o golo.



No arranque da etapa complementar o Lecce conseguiu chegar ao empate. Após uma confusão na área do Nápoles, Di Francesco foi o jogador mais esclarecido e disparou para o fundo da baliza de Meret. Porém, a equipa de Spalletti chegou a nova vantagem aos 64 minutos num lance caricato: Mário Rui cruzou, Gallo tocou de cabeça e o guarda-redes Falcone deixou a bola fugir-lhe e entrar na baliza.



Com um lance para os «apanhados», o Nápoles venceu e chegou aos 74 pontos, tem mais um jogo e mais 19 que o segundo classificado, Lazio. Cheira, portanto, a título em Itália. Já o Lecce é 16.º com 27 pontos.