Há quem diga que não há penáltis defendidos; há apenas penáltis mal marcados.

Parecendo exagerada, a afirmação aplica-se ao que Matteo Passina fez no jogo entre o Nápoles e o Monza.

Depois de o árbitro considerar que uma bola que bateu no braço do português Mário Rui era merecedora de grande penalidade, o médio do Monza desperdiçou a oportunidade, cobrando o castigo de forma displicente, oferecendo a bola ao guarda-redes Meret.

E estava 0-0 em Nápoles!