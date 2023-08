O futebolista brasileiro Iury Castilho, do Vitória, atual líder da Serie B do Brasil, demonstrou toda a sinceridade e o foco no objetivo de somar pontos, quando questionado sobre as hipóteses de subida de divisão e regresso ao Brasileirão para a equipa da Bahia.

Questionado sobre um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, que dá conta que o Vitória tem 87,8 por cento de hipóteses de promoção, bem como como estaria a ansiedade do grupo, o antigo avançado do Portimonense assumiu nada saber de matemática, mas não se ficou por aí.

«Isso aí é para matemático, jogador é tudo burro, não sabe nada de matemática. Eu não sei nada de matemática. Temos é de ganhar o nosso jogo e fazer a nossa parte. O adepto tem de ficar feliz, mas não temos de pensar em matemática, temos de jogar», referiu o avançado de 27 anos, que jogou pelo Portimonense de agosto a dezembro de 2019, numa conferência de imprensa realizada na terça-feira.

Em 24 de 38 jornadas, o Vitória lidera com 47 pontos. Em zona de subida estão também Sport (45), Criciúma (44) e Juventude (43), seguidos de perto por Grémio Novorizontino e Vila Nova, ambos com 42.