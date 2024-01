Talvez já não se lembrasse, mas Juan Mata ainda está no ativo. O médio espanhol, campeão do mundo em 2010, estava ao serviço do Vissel Kobe, do Japão, onde praticamente não jogou.

Ou melhor, esteve 11 minutos em campo, sendo suplente utilizado na derrota com o Sanfrecce Hiroshima, em setembro. A última que a equipa sofreu na J-League, que conquistou pela primeira vez.

Mata tinha chegado ao clube em agosto, assinando contrato por apenas quatro meses.

Agora, o Vissel Kobe anunciou este sábado a saída do jogador, de 35 anos.

Num comunicado nas redes sociais, Juan Mata agradece «aos companheiros de equipa, a todo o staff técnico e a todos os adeptos».

«Estou muito feliz por ter feito parte do momento histórico do clube, que venceu a liga japonesa pela primeira vez. Nunca esquecerei as memórias que partilhámos juntos. Desejo-vos as maiores felicidades para o futuro! Muito obrigado e vamos Vissel!», disse o jogador espanhol.

Juan Mata destacou-se como médio criativo de grande qualidade. Ao longo da carreira brilhou com as camisolas do Valência, Chelsea e Manchester United. Em Inglaterra, foi curiosa a forma como não contava para José Mourinho num dos clubes e se tornou importante no outro.

Passou discretamente pelo Galatasaray, da Turquia, antes de ir para o Japão.

Na seleção espanhola, além do título mundial, venceu o Europeu em 2012 – onde a Espanha afastou Portugal nas meias-finais – tendo mesmo marcado na final com a Itália.

Falta saber se haverá novo desafio, ou se a carreira de Juan Mata chegou ao fim com (mais) um inédito título.