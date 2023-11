David Jurásek, lateral-esquerdo do Benfica, não saiu do banco no empate da República Checa com a Polónia (1-1) e viu o destro David Doudera alinhar na sua posição. Após a partida, o selecionador checo admitiu que o reforço dos encarnados está em baixo de forma.

«Tendo em conta que David Jurásek não está completamente em forma após a lesão, decidimos colocar o David Doudera. Embora ele tenha jogado de forma incomum, com o pé trocado, ficou claro que isso não era um problema para ele. Pelo contrário, foi um dos melhores jogadores e poderia ter decidido o jogo. Estamos muito satisfeitos com o seu desempenho», explicou Jaroslav Silhavy, citado pelo jornal Irozhlas.

Jurásek, de 23 anos, soma cinco internacionalizações pela Rep. Checa e leva 10 jogos no Benfica.