O treinador do Liverpool, Jurgen Klopp, garantiu que as lesões do português Diogo Jota e do colombiano Luis Díaz não influenciaram na decisão de contratar o internacional neerlandês Cody Gakpo para o ataque, a meio desta época.

Gakpo foi oficializado pelo Liverpool na quarta-feira, depois de ter estado no Mundial 2022 ao serviço dos Países Baixos e de ter brilhado, sobretudo nas últimas duas épocas e meia, no PSV Eindhoven.

«Não, de todo. Decidimos fazer algo do ponto de vista desportivo ainda sem ter luz verde do lado financeiro, há dois ou três meses. No final, porque fizemos isso cedo, pode ter influenciado», afirmou o técnico alemão, em conferência de imprensa, no lançamento do jogo com o Leicester, em Anfield, marcado para as 20 horas de sexta-feira, para a 18.ª jornada da Premier League.

«É um jogador realmente muito bom. É por isso que estávamos interessados em tê-lo e estou muito feliz por termos conseguido. Bom para ele, bom para nós», disse, ainda.

Klopp falou de novo do ex-Benfica Darwin Núñez e defendeu o avançado uruguaio, defendendo que «o problema real para um avançado é se ele não tiver ocasiões».