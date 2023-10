A intervenção do diretor desportivo da Juventus Cristiano Giuntoli, no Festival dello Sport, organizado pelo jornal La Gazzetta dello Sport, foi marcada por declarações com teor machista.

Tudo aconteceu quando o dirigente da vecchia signora foi questionado acerca dos erros na contratação de jogadores.

«Tentamos errar o menos possível, mas cometem-se erros e há muitas dinâmicas. Contrata-se um jogador e pensa-se que é como a namorada certa: vai-se jantar com ela, mas quando a levamos para casa, vemos que não sabe cozinhar, não lava ou não passa a ferro», começou por dizer, tendo soltado gargalhadas e aplausos do público.

«São rapazes jovens e há muitas variáveis. Às vezes, um bom jogador pode não ser adequado para aquela dimensão. Temos de estar muito atentos e compreender todos os parâmetros que são necessários para analisar um jogador. É muito difícil, mas faz parte do nosso papel», completou.