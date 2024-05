Castigado em outubro a sete meses de suspensão na sequência do escândalo em torno de apostas ilegais em Itália, Nicolò Fagioli está de volta aos convocados da Juventus.

O internacional italiano foi incluído na primeira convocatória de Paolo Montero, sucessor de Massmiliano Allegri.

O clube de Turim defronta o Bolonha, num encontro marcado para as 19h45 desta noite, que é decisivo para as contas do terceiro posto da Serie A.

Recorde-se que o médio de 23 anos foi o primeiro nome a ser implicado no escândalo de apostas ilegais em Itália. O médio da «vecchia signora» admitiu ter apostado em jogos de futebol, sem que estivesse implicado nos mesmos, o que, de qualquer forma, é proibido. Além disso, expôs o seu vício no jogo, a ludopatia, mas o clube demonstrou apoio, ao renovar-lhe o contrato até 2028.

Fagioli já tinha realizado seis jogos no início da temporada.