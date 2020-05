O antigo futebolista irlandês do Liverpool, Jason McAteer, diz que Kylian Mbappé não se encaixaria nos reds e que preferia nomes como Jadon Sancho ou Timo Werner no plantel orientado por Jurgen Klopp.

«Mbappé não me parece certo. É uma estrela por si só, mas não é o momento certo para ir para o Liverpool. Não estou certo que seja o tipo de jogador de [Jurgen] Klopp. Pelo menos para mim», referiu McAteer, em declarações ao Stats Perform News, reproduzidas pelo sítio desportivo Goal, falando sobre o mercado de transferências.

«Preferia ver Timo Werner ou Jadon Sancho. Poderíamos ver [Mbappé] no Liverpool porque ele encaixa por diferentes razões, mas pelo futebol, não sei se encaixa neste momento», continuou, em alusão aos jogadores do Leipzig e do Borussia Dortmund.

McAteer, de 48 anos, jogou no Liverpool entre 1995 e 1999. Representou ainda o Tranmere Rovers, Sunderland, Blackburn Rovers e Bolton.