O futebolista francês Kylian Mbappé recorreu esta terça-feira ao caso do brasileiro Vinícius Jr para dizer que é preciso «fazer mais» no combate ao racismo. Porém, e apesar de ter falado de um atleta do Real Madrid, não tocou no nome do clube espanhol, ao qual tem sido associado em caso de saída do Paris Saint-Germain.

«Temos de fazer mais, há que encontrar a melhor forma. Em 2023, é impossível que aconteçam estas coisas. O último caso foi o de Vinícius, mas há muito mais casos. Não podemos deixar a porta aberta a estes comportamentos», referiu, em declarações ao canal NCI, da Costa do Marfim, em entrevista realizada nos Camarões.

Por outro lado, questionado sobre se, no futuro, caso tenha filhos, se jogariam por França ou Camarões, Mbappé deixou o assunto em aberto. «Fiz a minha vida em França, mas com os meus filhos pode ser diferente. Se viver nos Camarões, o meu filho terá mais carinho pelos Camarões, mas se for em França, será pela França. Não tomarei nenhuma decisão por ele», garantiu.

Mbappé falou também sobre os projetos nos Camarões, país de origem do seu pai. «Tenho muitas coisas a fazer, com a minha fundação, a minha família. Quero fazer muitas coisas, para voltar feliz a França. Construímos uma escola para surdos-mudos. Temos mais projetos. É importante para mim, caso contrário não estaria aqui», apontou.

A propósito do futuro de Mbappé, o dono do PSG, Nasser Al-Khelaifi, garantiu na última semana que o atacante só fica no PSG se «assinar um novo contrato»: é que o vínculo acaba dentro de um ano e os parisienses não querem ver Mbappé sair a custo zero.