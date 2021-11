O futebolista francês Kylian Mbappé assegurou que tem ainda «grandes desafios» pela frente no futuro próximo, quando questionado sobre se iria continuar ao serviço do Paris Saint-Germain.

«Estou aqui, estou aqui ainda [ndr: em Paris]. Esta temporada, quando eu disse que vivi cinco anos extraordinários… eu aproveitei cada instante e continuo a aproveitar. Agora, muitas coisas virão e temos grandes desafios dos quais eu já falei», afirmou Mbappé, em declarações à TNT Sports, após a goleada de França ao Cazaquistão, por 8-0, num jogo em que marcou quatro golos, igualando um registo que tinha 63 anos na seleção gaulesa.

Questionado ainda sobre se forma, com Karim Benzema e Antoine Griezmann, o melhor trio ofensivo de seleções, Mbappé deixou à consideração de cada um, apesar de dizer que França tem «um ataque que impõe medo».

«Não sei, as outras equipas também não são fracas. Existem grandes seleções. Temos um ataque que impõe medo, um dos melhores do mundo. Agora, o melhor do mundo é uma questão de gosto de cada um», apontou.