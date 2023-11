O avançado francês Kylian Mbappé foi o porta-voz da seleção gaulesa na antevisão ao jogo com Gibraltar, marcado para este sábado. O jogador do Paris Saint-Germain, que termina contrato com os parisienses em 2025, não quis abordar o futuro no clube.

«O meu futuro não é uma questão para a seleção francesa. Se tiverem essa pergunta, podem vir ao centro de treinos do PSG e eu responderei», afirmou.

Terceiro classificado no ranking da Bola de Ouro, atrás do vencedor Lionel Messi e de Erling Haaland, Mbappé reconheceu que o argentino mereceu vencer o prémio, até por ter conquistado o Mundial do Qatar, precisamente diante da França.

«Não tenho nenhum problema. A classificação é o que é. Messi merece. Venceu o Mundial, é justo que ganhe a Bola de Ouro. É um dos maiores da história, senão o maior para mim. Na noite da final do Mundial eu já sabia que ele tinha vencido a Bola de Ouro. E todo o mundo o sabia», frisou o jogador de 24 anos.