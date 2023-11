Marcus Thuram, filho do antigo defesa francês Lilian Thuram, recordou um episódio que viveu com cerca de 10 anos, quando o pai jogava com Lionel Messi e do qual ainda hoje se arrepende.

«Um dia fui assistir ao treino do meu pai, ​​mas não estava com as chuteiras. O Messi era jovem, tinha entre 19 e 20 anos. Queria entrar em campo com as outras crianças, mas não conseguia sem calçado... Messi era quem, em termos de tamanho, usava o calçado mais "próximo" do meu: eu calçava 38 e ele 40 ou 41. Deu-me as chuteiras dele, eu joguei com elas e depois ele disse-me: "Podes levá-las para casa"», recordou, em entrevista à DAZN.

«Aos 10 anos, eu não percebi bem o que tinha acontecido: sabia que ele era um jogador do Barcelona, mas ainda não entendia bem a sua dimensão. No dia seguinte, fui jogar futebol e dei as chuteiras do Messi a um amigo meu sem pensar muito. Todos os dias me arrependo dessa escolha», brincou.

Thuram, de 26 anos, chegou ao Inter de Milão esta temporada, depois de deixar o Borussia Mönchengladbach. Leva cinco golos e outras tantas assistências em 16 jogos.