Leonardo Bonucci, colega de Diogo Leite no Union Berlim, revelou que esteve perto de uma mudança milionária para o Manchester City há oito anos, mas escutou o coração e decidiu ficar na Juventus.

«Em 2016 estive perto do Manchester City. Ofereceram quase 100 milhões de libras [cerca de 115 milhões de euros] à Juventus. Mas, juntamente com o clube, decidi ficar. Também tive algumas conversações em 2017, depois de a Juventus me colocar à venda. No final, as coisas tiveram de ser assim», afirmou o italiano de 36 anos ao jornal The Sun.

«Poder ser treinado por Guardiola teria sido fantástico porque me permitiria melhorar, mas não me posso queixar, porque ganhei muitos troféus na minha carreira», prosseguiu.

«Deixei sempre que o meu coração me guiasse, por isso fiquei na Juventus», concluiu.

Bonucci, que chegou no último verão à Alemanha, tem sido associado a uma mudança para a Juventus, de José Mourinho.