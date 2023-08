Luciano Sánchez sofreu uma lesão gravíssima numa disputa de bola com Marcelo no jogo da Libertadores entre o Argentinos Juniors e o Fluminense. O internacional brasileiro ex-Real Madrid deixou o relvado em lágrimas e após o encontro, enviou uma mensagem de força ao colega de profissão.



Esta quarta-feira o defesa argentino abordou o sucedido na partida da última noite.«Marcelo que fique tranquilo, foi uma jogada infeliz», começou por dizer à TyC Sports à saída do hospital.



Sánchez revelou que o jogador do Fluminense lhe ligou e enviou uma mensagem, «um gesto que demonstra como é».



«Soube que Marcelo foi procurar-me ao balneário. Já o admirava como futebolista e agora admiro-o como pessoa. Não tem nada de estar arrependido, já lhe disse», sublinhou.

O jogador de 29 anos descreveu ainda o que sentiu quando sofreu a lesão grave. «No início senti muita dor, mas por sorte conseguiram corrigir a situação do joelho na hora e isso foi um alívio. Passei bem a noite. Resta-me esperar que o inchaço diminua para fazer mais exames e ver quando posso ser operado», referiu.