O momento é de Liga Europa, mas as emoções mais recentes da Serie A ainda marcam a ordem do dia e foram tema na conferência de antevisão do jogo da Roma com os checos do Slavia de Praga.

José Mourinho foi expulso na vitória sobre o Monza, no passado domingo, e, por causa disso, falhará a visita ao Inter de Milão, no próximo fim de semana, já que foi punido com um jogo de suspensão.

O treinador português queixa-se de dualidade de critérios: «Vendo outras situações, penso que há dois pesos e duas medidas contra mim, embora não saiba porquê.»

Já que, apesar de se estar na antecâmara de um jogo europeu, o discurso deslizou para o jogo do próximo domingo, também a questão de Lukaku foi abordada.

Os adeptos do Inter prometem receber o avançado belga, agora na Roma, com 50 mil assobios, prontos para o vaiar do princípio ao fim. «Romelu também jogará contra o Slavia, porque temos um jogo muito difícil pela frente, ele é importante para nós, e sem Dybala e Pellegrini Lukaku torna-se ainda mais, afirmou Mourinho, juntando depois algum ‘sal’ à análise.

«No entanto, eu não sabia que ele era tão importante em Milão, onde ganhou um ‘scudetto’ e acho que algumas taças, algo que na história da Inter cerca de 200 jogadores fizeram. Quero dizer, não pensei que ele fosse assim tão importante para eles. A transferência de Lukaku do Inter para a Roma é um drama, enquanto Calhanoglu do Milan para o Inter é uma maravilha, Cannavaro da Juve para o Inter não é um problema, tal como Vieri do Inter para o Milan. É por isso que digo que é uma surpresa para mim o facto de Lukaku ter um papel tão importante na história do Inter», acrescentou o técnico português.

Objetivo: meter a quinta

A Roma vai procurar, esta quinta-feira, a quinta vitória consecutiva, garantir o apuramento para a próxima fase da Liga Europa e preparar-se da melhor forma possível para o desafio do próximo domingo em Milão.

O primeiro passo, todavia, é o encontro com os checos, com quem a Roma reparte o comando do Grupo G, depois de ambos terem vencido nas duas primeiras jornadas.

«Vi muitos jogos do Slavia e vi duas equipas diferentes: uma que jogou contra o Sparta e outra que jogou todos os outros jogos, com um estilo e uma filosofia diferentes», disse Mourinho, que considera a equipa checa «muito boa», merecedora de respeito.

O treinador português fez elogios ao Slavia e lembrou que estes dois jogos seguidos com os checos podem ser decisivos para o primeiro lugar no grupo.