As últimas duas semanas foram marcadas pelo trabalho das seleções. E, no caso de Itália, pelo novo escândalo de apostas ilegais, com vários jogadores a serem implicados nas denúncias do antigo paparazzo Fabrizio Corona.

Dois desses jogadores são da Roma: Nicola Zalewski e Stephan El Shaarawy. Na conferência de imprensa de lançamento do jogo, José Mourinho abordou o tema e defendeu os atletas.

«Falei com meus jogadores, com o Zalewski até nos rimos um pouco, já que fui o primeiro a falar com ele e ele nem sabia o que tinha sido publicado. Depois voltámos a conversar com ele e com o El Shaarawy. Estou tranquilo, mas estou um pouco triste porque, em Portugal, saiu uma manchete que dizia: ‘Um jogador de Mourinho apostou em resultados’. É um dano para a imagem dos jogadores se não forem culpados», disse o treinador português.

José Mourinho foi mais longe ao assegurar: «eles têm confiança comigo para me dizer a verdade, mesmo que seja feia. Eu confio neles. A Roma, que normalmente não faz declarações oficiais, fê-lo. É porque estamos todos tranquilos. Vamos confiar na justiça e, se alguém cometeu um erro, que pague», acrescentou.

A Roma defronta este domingo o Monza, que estava a fazer uma boa campanha, antes da paragem internacional, mas que também teve a sua dose de polémica esta semana, com a suspensão do argentino Papu Gomez por dois anos, devido a doping, quando ainda era jogador do Sevilha.

Mourinho lembra que a Roma também estava a «fazer uma boa série de resultados e a marcar belos golos coletivos» e lamenta ainda ter várias baixas por lesão. Entre as diversas ausências continuam o português Renato Sanches e o argentino Paulo Dybala.