O futebolista francês Léo Dubois testou positivo à covid-19 e vai falhar a seleção francesa para o duplo compromisso da Liga das Nações, que inclui o jogo ante Portugal, no próximo domingo, em Paris, no Stade de France.

O jogador do Lyon, que também deixa de ser opção para o particular desta quarta-feira com a Ucrânia e para o jogo com a Croácia, dia 14, é substituído por Ferland Mendy, do Real Madrid.