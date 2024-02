Depois de ter falhado o amigável em Hong Kong, o que motivou muitos protestos dos quase 40 mil adeptos presentes no estádio, Lionel Messi explicou que está a recuperar de uma lesão na virilha e até deixou no ar a possibilidade de defrontar o Vissel Kobe, em Tóquio.

«A verdade é que me sinto muito bem em comparação com há alguns dias. E, dependendo de como for o treino, vou decidir. Para ser sincero, ainda não sei se consigo ou não, mas sinto-me muito melhor e quero estar capaz de jogar», afirmou o internacional argentino, em conferência de imprensa.

«A verdade é que foi um azar não poder jogar no dia do jogo com Hong Kong», lamentou, tendo acrescentado que «o desconforto continuou» e foi «muito difícil».

«Infelizmente, no futebol, em qualquer jogo podem acontecer coisas que nos podem magoar. É uma pena porque quero participar sempre, quero estar lá dentro, e ainda mais quando se trata destes jogos, quando viajamos tão longe e as pessoas estão muito animadas para ver os nossos jogos», concluiu.

O Inter Miami continua a realizar a digressão de pré-temporada: o próximo duelo é com o Vissel Kobe, a partir das 10h00 de quarta-feira.