O futebolista alemão do Real Madrid, Toni Kroos, afirmou que seria quase uma utopia ver Lionel Messi no clube merengue após uma ligação de toda a carreira no Barcelona, numa altura em que a saída do argentino neste mercado de verão é uma hipótese.

Kroos foi perentório ao mostrar que não acredita num cenário de mudança de Messi para o grande rival dos catalães.

«Não acredito… não acredito que isso vai acontecer. Tens de ter tomates para isso», afirmou, na última edição do podcast Einfach mal Luppen, que realiza com o irmão, Felix Kroos, publicada na terça-feira.

«Para a liga [espanhola] pode ser mau, como quando saiu o Cristiano. Para o Real é diferente, porque o Barcelona perde um jogador importantíssimo. Não ficarei triste se for embora. Não sei o que pode passar-se, mas não é uma garantia, para nós, de que vamos ganhar por causa disso. Messi é um dos melhores de todos os tempos e se um jogador do seu calibre deixa de jogar pelo teu maior rival, claro que não lamentamos demasiado», disse, já esta quarta-feira, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo Alemanha-Espanha, da primeira jornada do grupo A4 Liga das Nações, marcado para as 19h45 de quinta-feira.