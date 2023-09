Depois de ter sido ausência nos últimos dois jogos do Inter Miami, o futebolista argentino Lionel Messi voltou à ação na noite de quarta-feira pelo Inter Miami, mas foi substituído aos 37 minutos da primeira parte, com aparentes queixas físicas, na vitória por 4-0 sobre o Toronto FC.

Jordi Alba tinha sido substituído aos 35 minutos e, pouco depois, ao minuto 37, foi Lionel Messi a deixar o terreno de jogo, numa altura em que havia ainda 0-0 no marcador.

No final do encontro, o treinador Tata Martino referiu que Messi ainda tem uma «cicatriz» de uma lesão e que as saídas se deveram a cansaço, até porque ambos se sentaram normalmente no banco após as substituições.

«Eles treinaram normalmente e sentimos que estavam aptos para jogar. Não acredito que seja algo novo ou algo pior do que o que eles têm. É fadiga. Não acho que seja lesão muscular», referiu Tata Martino, que deixou a ideia de descartar ambos para o jogo ante o Orlando City, de segunda-feira, antes do importantíssimo jogo ante o Houston Dynamo, na próxima quinta-feira (01h30), para a final da US Open Cup 2023.

«Mas temos de continuar a ser cuidadosos e vamos olhar para isto nos próximos dias», referiu ainda o técnico.