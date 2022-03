O Al Duhail, treinado pelo português Luís Castro, conquistou esta sexta-feira a Taça do Emir do Qatar, no adeus do técnico português ao clube, antes de prosseguir a carreira no Brasil.

O brasileiro Edmilson Júnior deu vantagem à equipa de Luís Castro com o primeiro golo do jogo, aos cinco minutos. Ao minuto 18, o queniano Michael Olunga fez o segundo golo do Al Duhail.

Na segunda parte, Ali Almoez fez o terceiro golo do Al Duhail (52m), que sofreu logo a seguir o 3-1, da autoria de Ahmed Alaaeldin (53m).

A goleada para o título da equipa de Luís Castro foi consumada com os golos do tunisino Ferjani Sassi (58m) e de Abdelrahman Fahmi (85m).

O resumo do jogo e a festa no final:

No final, a festa foi grande, com o treinador português a ser levantado pelos seus jogadores no relvado, antes da cerimónia de entrega da taça.

Um título que é de uma equipa técnica não só composta pelo português Luís Castro, mas também por Vítor Severino, João Brandão, Daniel Correia, Pedro Brito e José Costa.

Luís Castro cumpre esta sexta-feira o último dia de trabalho no Al Duhail, ficando depois disso livre para negociar. Recorde-se que o português é fortemente desejado pelo Botafogo, como já admitiu o proprietário John Textor.

No final de fevereiro, o Maisfutebol já tinha dado conta das negociações do clube brasileiro com o treinador luso, que esteve perto de assumir o Corinthians, que é agora liderado por Vítor Pereira. O clube qatari também já tinha confirmado as propostas pelo técnico, embora desejasse que o contrato fosse cumprido até ao final.