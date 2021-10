O Grémio anunciou a demissão do treinador Luiz Felipe Scolari e da sua equipa técnica na última madrugada depois do rescaldo da derrota com o Santos.

Segundo adianta o clube, a decisão foi tomada de comum acordo, depois de uma reunião entre a equipa técnica e a direção do clube na noite de domingo. Logo após o desaire diante do Santos, o presidente Romildo Bolzan Júnior, em conferência de imprensa, não garantiu a continuidade do antigo selecionador de Portugal.

«É um ambiente de deceção, de todos nós. Não é o momento de falar sobre isso. Não temos que falar sobre isso agora. Estamos doídos, machucados e tristes. Nestas horas fica-se calado, recolhe-se e no dia seguinte verifica-se o que se vai fazer», disse.

Felipão foi contratado em julho, depois da demissão de Thiago Nunes, para a sua quarta passagem pelo clube gaúcho. Desta vez somou 21 jogos, nos quais acumulou nove vitórias, três empates e nove derrotas. Resultados que deixam o Grémio na penúltima posição do Brasileirão, com 23 pontos, menos cinco do que o Santos, a primeira equipa acima da linha de água.