O Bayern Munique está de luto por Thomas Wilhelmi, preparador físico que morreu este sábado, vítima de doença prolongada, aos 57 anos.

O técnico de recuperação dos bávaros trabalhava no clube desde 2007.

«Thomas Wilhelmi amou e viveu o Bayern e o seu trabalho: ele esteve sempre atento aos jogadores e ao seu lado, especialmente durante as fases de lesão, quando os atletas de alta competição precisam de mais apoio. Por mais de 17 anos, fez parte da equipa por detrás da equipa e foi sempre confiável. Deu um contributo inestimável para a conquista de muitos títulos durante este longo período. Jamais o esqueceremos, assim como as suas qualidades humanas e profissionais», disse Jan-Christian Dreesen, CEO do Bayern.

Wilhelmi trabalhou com diversos treinadores ao longo dos anos, como Jupp Heynckes, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Jürgen Klinsmann, Carlo Ancelotti, Hansi Flick, Niko Kovac, Julian Nagelsmann e Thomas Tuchel. Viu ainda a equipa conquistar, entre outros, 13 campeonatos alemães, duas Ligas dos Campeões e dois Mundiais de Clubes.