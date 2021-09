O Fenerbahçe ganhou este domingo por 2-1 na deslocação ao terreno do Hatayspor, resultado que permite à formação treinada pelo português Vítor Pereira ascender à condição ao topo da Liga Turca.

O avançado uruguaio Diego Rossi fez o primeiro golo da partida, aos 17 minutos, e o defesa checo Filip Novak ampliou a vantagem do Fenerbahçe aos 29. O Hatayspor só conseguiu reduzir aos 70 pelo avançado congolês Dylan Saint-Louis.

Refira-se que Vítor Pereira lançou o português Miguel Crespo em jogo aos 61, enquanto o ex-sportinguista Ruben Ribeiro foi titular do lado do Hatayspor.

Com os três pontos, o Fenerbahçe soma agora 16 pontos e está na liderança, com mais um ponto do que o Altay e mais dois do que o Besiktas e o Trabzonspor, mas este último tem menos um jogo e, caso vença na segunda-feira contra o Alanyaspor, pode assumir o primeiro lugar.