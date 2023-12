O Manchester City venceu em Goodison Park (3-1) com uma reviravolta, que teve início com um golo de Phil Foden, a passe de Bernardo Silva. No final do encontro, o internacional inglês deixou rasgados elogios ao médio português.

«Bernardo Silva é um dos jogadores mais incríveis que já vi. Ele usa o seu cérebro durante o jogo e ele é alguém com quem procuro sempre aprender», afirmou Foden, citado pela BBC Sport.

O médio dos citizens destacou a postura da equipa na segunda parte, assumiu que o Everton «tem jogado bastante bem recentemente» e apontou ainda às ausências importantes no lado do Manchester City.

«Temos grandes jogadores indisponíveis, como Erling Haaland, Jeremy Doku e Kevin De Bruyne, portanto, três jogadores importantes. Quando eles regressarem, espero que a equipa fique mais forte, estou ansioso para que voltem», finalizou.